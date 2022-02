Kras ni bil kos vodilni Torviscosi

Kras Repen – Torviscosa 1:4 (0:2)

Strelci: 6. Ciriello(T), 23. Presello (T); 84. Kocman (K), 88. Pratolino (T) in 91. Borsetta (T)

Kras Repen: Zitani, Lukač (Poropat), Fernandez, Dukić, Strussiat, Pagliaro (Ivčević), Sancin, Dekovic (Kocman), Volaš, Radujko, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Vodilna Torviscosa je bila pretrd oreh za repenski Kras, ki resnici na ljubo ni bil nikoli resno v igri, da bi gostom odščipnil točko. Gostje so na današnji (sredini) zaostali tekmi prvega kroga drugega dela sezone elitne lige (v nedeljo je niso odigrali zaradi goste megle), po prvem polčasu v Repnu že vodili z 2:0. Krasova mreža se je zatresla že v 6. minuti, ko je v polno zadel Ciriello. V 23. minuti je za pravi evrogol poskrbel Presello, ki je v polno zadel po strelu iz kakih 25 metrov. V drugem polčasu so navijači videli še tri gole, ki so padli v zadnjih minutah srečanja. Še za en mojtrski zadetek je v 84. minuti poskrbel Ivan Kocman, ki je hitro po prihodu na igrišče (zamenjal je Dekovica) streljal prosti strel. Z roba kazenskega prostora je z natančnim levim bolidom poslal žogo naravnost v sedmico. Recimo, da je bil takrat Kras v igri za točko, a sanje so se razblinile le štiri minute kasneje, ko so gostje premagali Zitanija po podaji s kota. V sodnikovem dodatku pa je nato padel še en gol.

Kras bo v nedeljo igral v gosteh proti drugouvrščeni Pro Gorizii.