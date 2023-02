Kras Repen igra dobro, a ne uspe zmagati

NOGOMET

ELITNA LIGA

Spal Cordovado – Kras Repen 2:2 (0:1)

Strelci: 35. Raugna; 87. Guzzo (SC), 89. Paliaga, 93. Roma (SC)

Kras Repen: Zitani, Simeoni (od 75. Lukač), Degrassi, Raugna (od 91. Catera), Potenza, Rajčević, Pitacco (od 55. Poropat, od 80. Sancin), Perić, Paliaga, Kocman, Autiero. Trener: Kneževič.

Še drugo tekmo zapored je Krasov nasprotnik ujel rdeče-bele v sodnikovem dodatku. Zgodilo se je prejšnji teden v Repnu in ponovilo se je danes v Cordovadu, kjer je Kras imel vajeti igre v svojih rokah. Kneževičevi nogometaši so povedli v prvem polčasu s pravim evrogolom Raugne. V 60. minuti je vratar Zitani ubranil najstrožjo kazen in minuto kasneje bi lahko Kras zadel še drugi gol. V drugem polčasu je Kras še naprej igral solidno in vse je kazalo, da bodo gostje odnesli domov vse tri točke. Nato so trije goli padli v zadnjih desetih minutah. V 87. minuti so domačini izenačili, a že dve m inuti kasneje je Paliaga popeljal rdeče-bele do ponovnega vodstva. V sodnikovem dodatku spet hladna prha. Spal Cordovado je uspel še drugič premagati Zitanija. »Res neverjetno. Zadnje minute so začarane. Spet smo izgubili dve točki,« je po tekmi komentiral predsednik Krasa Goran Kocman. Položaj postaja za Kras iz kroga v krog vse bolj težak. V sredo bo v elitni ligi medtedenski krog, ko bo Kras gostil San Luigi. Točk v boju za obstanek je vse manj na razpolago.

1. AMATERSKA LIGA

San Giovanni – Zarja 0:0

Zarja: Flego, Calzi, Škabar, Racman, Carli (Čufar), Gavrić, Malalan (Casciano), Mazzaroli, Fabris, Reggente (Di Donato), Kočič (Gosdan). Trener: Lakoseljac.

Tekmo ori Svetem Ivanu v Trstu je ovirala burja. V prvem polčasu so imeli gostje »burjo v hrbtu« in bi lahko dosegli vsaj en gol, toda Reggente je bil pri udarcu žoge na vrata nenatančen. V drugem delu tekme pa gostitelji niso izkoristili prednosti, čeprav so na igrišču pokazali nekaj več.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Pieris preložena

Zaradi močne burje, ki je pihala na proseški Rouni, so tekmo preložili na kasnejši datum.

Campanelle – Breg 0:6 (0:2)

Strelci: 21. S. Spinelli, 28. Abatangelo; 55. Capraro, 72. Sabadin, 75. Abatangelo, 78. Sabadin

Breg: Sorrentino, Andreasi (Calabrese), S. Spinelli (Frangini), Pllana, Čermelj, Delvecchio, S. Nigris, Udovicich, Sabadin (Capraro), Sabadin, M. D’Alesio, Abatangelo (Carbone). Trener: Bertucci.

Breg je v gosteh premagal Campanelle s teniškim izidom. Po prvem polčasu je bilo 2:0, nato pa so se gostje še dodatno razigrali.

Muggia 2020 – Vesna preložena

Tudi tekmo med Muggio in Vesno so preložili zaradi močne burje.