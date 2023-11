Kras Repen OK, visok poraz Sesljana

NOGOMET

ELITNA LIGA

San Luigi – Juventina 3:2 (3:2)

Strelci: 4. Piscopo, 20. Marin (SL), 28. Del Nuzzo (SL) 11-m, 30. Russian

Juventina: Gregoris, Furlani, Brichese (Bertoli), Gambino (Tuan), De Cecco, Russian, Lombardi, Botter, (Munzone) Pillon (Černe), Piscopo, Zanolla (Specogna). Trener: Bernardo.

Juventina bi si pri Svetem Alojziju v Trstu zaslužila najmanj točko, saj je v drugem polčasu držala vajeti igre v svojih nogah in stalno napadala. Gostje so tudi zatresli mrežo, a sodnik je De Ceccov gol razveljavil. »Še sam ne ve zakaj. Tudi pri San Luigiju so se spraševali, zakaj je razveljavil gol,« je bil po tekmi jezen športni vodja Juventine Giuliano Fantini.

Tricesimo – Sistiana Sesljan 4:0 (0:0)

Sistiana Sesljan: G. Blasizza, Pelengić, Almberger, M. Crosato (Loggia), T. Blasizza (Vecchio), Vasques (Dall'Ozzo), L. Crosato, Disnan, Gotter, Francioli (E. Colja), Schiavon (Visentin). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je v Tržizmu zdržal le en polčas. V drugem polčasu so gostje popolnoma popustili. »Odigrali smo najslabši polčas v letošnji sezoni,« je po tekmi priznal športni vodja »delfinov« Paolo Soavi.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Sangiorgina 1:0 (0:0)

Strelec: 66. Paliaga 11-m

Kras Repen: Bužan, S. Ferluga, Badžim, Rajčević, Dukić, Catera, Perhavec, Tuiach (Pagano), Velikonja (Sancin), Kuraj, Pitacco (Paliaga). Trener: Kneževič.

Kras je premagal trdživo Sangiorgino, ki se je na repenski zelenici v glavnem branila in »razbijala« Krasovo igro. Zmagoviti gol rdeče-belih je padel v drugem polčasu, ko si je Paliaga izboril in nato tudi uspešno izvedel najstrožjo kazen. Kneževičevi fantje so imeli še druge priložnosti za gol. V eni izmed teh je Dukić po podaji s kota z glavo zadel prečko.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Costalunga 0:3 (0:2)

Mladost: Picotti, Novak, Gerion, Mauri (Marušič), Lavrenčič, Pers, Soban, R. Faidiga, Trevisan, Vera (Černic), Terpin. Trener: Arrisicato.

Mladost se je tokrat dobro upirala tržaški Costalungi, ki je dva gola zadela v zadnjih minutah prvega polčasa. Pri izidu 3:0 v drugem polčasu so domači rdeče-modri zgrešili najstrožjo kazen z Vero. V prihodnjem krogu čaka Mladost derbi v Sovodnjah. Tekma bo v soboto ob 14.30.

Roianese – Sovodnje 2:2 (1:0)

Strelca za Sovodnje: 70. Petejan, 92. Predan

Sovodnje: Zanier, A. Juren, Simčič, Rijavec, Feri, Umek, Predan, Petejan, Marassi (Visintin), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Roianese je vodil vse do 70 minute, ko je najprej za Sovodnje zmanjšal zaostanek Janez Petejan, nato pa je v drugi minuti sodnikovega dodatka zadel za 2:2 Marko Predan.

San Giovanni – Breg 0:2 (0:0)

Strelca: 84. M. D’Alesio, 90. Capraro

Breg: Blasevich, Carbone (F. Spinelli), Renar, Frangini, Čermelj, Nigris (Ciacchi), Capraro, Udovicich, Sabadin, M. D’Alesio, Ceglie. Trener: Biloslavo.

Z dvema zadetkoma v izdihljajih srečanja je Breg zasluženo premagal tržaško ekipo San Giovannija. Gostitelji so silovito začeli in si tudi priigrali sicer precej dvomljivo enajstmetrovko. Begov vratar Blasevich pa se ni pustil presenetiti in najstrožjo kazen ubranil. V začetku drugega polčasa je San Giovanni ostal z možem manj zaradi izključitve nogometaša. Številčno prednost je Breg izkoristil, se podal v napad in z Maurom D’Alesiom ter Caprarom zadel v polno.

2. AMATERSKA LIGA

Aris San Polo – Primorec 1:0 (0:0)

Primorec: Pian, Mattera, Leone, Sartoretto, Giani, Djiby, Morina (Vesco), Varzaru (De Sio), Kaurin (Čubej), Celardi, R. Mascolo. Trener: Graziano.

Po borbeni igri obeh ekip na težkem blatnem igrišču so na koncu slavili zmago nogometaši Arisa S. Polo, ki so dosegli zmagoviti zadetek v 2. minuti drugega polčasa. Nogoemtaši Primorca so nato napadali, domači nogmetaši pa so tesno vodstvo ubranili do konca srečanja.

Zarja – Torre 0:1 (0:1)

Zarja: Savi, Štoka, Čufar, Mtassi, Škabar (Racman), Lucchesi, Kočič, Maccioni, Rizzotto (M. Lakoseljac), Fabris (Macor), Formigoni (Russo). Trener: F. Lakoseljac.

Izključen (s klopi): Merkuza

Zarja nikakor si ni zaslužila poraza, saj je bila skozi vse srečanje boljši tekmec od sicer visokouvršene ekipe na lestvici Torre. Prejela pa je gol v prvem polčasu, ko je vratar Savi v 43. minuti nerodno posredoval. Gostitelji so imeli številne priložnosti, da bi izid vsaj izenačili. Sprijazniti pa so se morali s tesnim porazom.