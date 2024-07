Poletova kotalkarica Metka Kuk osvojila šesto kolajno na DP

Državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju v gorskem središču Ponte di Legno so sklenili nastopi na inline kotalkah. Med dobitnike kolajn se je že šestič v karieri prebila tudi Poletova kotalkarica Metka Kuk, ki je pri še ne dopolnjenih 27 letih spet dokazala, da ostaja konkurenčna tudi proti mlajšim tekmicam. Po treh srebrnih kolajnah, 2019, 2022 in lanski 2023 ter državnima naslovoma iz let 2018 in 2021, je tokrat osvojila bron v članski konkurenci osmih tekmovalk. Poletova kotalkarica, aktualna evropska prvakinja (naslova se je veselila lani septembra) je bila tretja že po kratkem programu, uvrstitev pa ubranila tudi v dolgem. Zmagala je maturantka Sofia Ciacia (126.56), srebro pa je pripadlo Alessi Bilancioni (119.34), ki je bila lani tretja. Metka je na koncu zbrala 111.44 točk (lani je za srebro dosegla 122, 88 točk).