Na veteranskem SP srebrni sestrični Milič

Neutrudna (in še vedno konkurenčna) Sonja Milič je letos štafeto pri zbiranju kolajn na mednarodni (veteranski) sceni predala mlajši generaciji. Po dveh bronih med posameznicami (Praga 1997 in Sandefjord 2023) sta nabirko zgoniškega kluba dopolnili s (prvim) srebrom sestrični Martina in Katja Milič. Na veteranskem svetovnem prvenstvu v Rimu sta v ženskih dvojicah over 40 klonili šele v finalu s 3:1 proti Finki Donner in Švedinji Westholm.

Do nepričakovanega uspeha ju je vodila predvsem neverjetna uigranost. Konkurenca je bila huda, je še poudarila, a je bila igra tako prepričljiva, da ni bilo zaprek. V nedeljo zjutraj, zadnji dan prvenstva, je Martino in Katjo Milič čakal polfinale proti poljskemu paru Jasinska/Kijok. Začetek ni napovedoval dobrega, saj sta zaostajali že 2:0 v nizih. A ju to ni vrglo s tira: »Psihološko sva bili v simbiozi. Nad vsem, tudi nad zaostankom, sva delovali zelo pozitivno in preobrat nama je uspel,« je povedala Martina.

V finale sta šli nato po zmago, a je finsko-švedski par (Finka Marina Donner je še članica članske izbrane vrste) naposled prevladal. »Nista bili nepremagljivi, enostavno pa bi morali s Katjo na tej tekmi odigrati najboljše in brez napak,« je pojasnila Martina Milič. Ob koncu je bilo zato nekaj grenkega priokusa, a je bilo ob slavnostnem nagrajevanju vse že mimo. Ob prejemu kolajne ju je preželo veselje in zadoščenje.

Katja Milič (1979) je bila na svojem tretjem mednarodnem nastopu med veterani, Martina Milič (1984) pa na krstnem, saj je 40 let dopolnila februarja. S sestrično sta soigralki v A2-ligi, obe sta šolnici, še vedno tudi zelo redno trenirata. Martina, ki je med drugim tudi stalna sparring partnerica paralimpijca Mattea Parenzana, se je iz večnega mesta vrnila tudi z bronom v mešanih dvojicah. Osvojila ga je v paru z Alessandrom Soracijem.

Ime Krasa so v Rim med 6100 tekmovalce in tekmovalke iz 109 držav ponesli še Monica Mosetti, Sonja Doljak, Damiana Sedmach, Sonja Milič in Isabella Torrentti.