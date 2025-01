Kras Repen s polnim izkupičkom, Juventina pa ne

NOGOMET

Kras Repen – Sanvitese 1:0 (0:0)

Strelec: 83. Kuraj

Kras Repen: Umari, De Lutti, Badžim, Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec, Pertot (Pagano), Lukanović, Perić (Kuraj), Pitacco (R. Šolaja). Trener: Kneževič.

V elitni ligi so danes odigrali zaostali 1. krog povratnega dela prvenstva, ki bi moral biti na sporedu 5. januarja. Repenski Kras je spet osrečil svoje navijače in je po skoraj dveh mesecih (zadnjič je zmagal 8. decembra proti Azzurri Premariacco prav tako z 1:0) osvojil vse tri točke. Kneževičevi fantje so Sanvitese premagali z golom Anžeta Kuraja v zaključnem delu srečanja. Zmaga proti Sanviteseju je bila povsem zaslužena, saj je Kras ustvaril številne priložnosti za gol in gostujoči vratar je moral večkrat odločilno poseči. Lukanović je obenem zadel prečko. Kras bo v nedeljo ob 14.30 spet igral v Repnu: nasprotnik bo San Luigi, ki je danes premagal Tolmezzo z golom Grujića.

Juventina – Chiarbola Ponziana 1:2 (0:1)

Strelci: 13. Malandrino (CP), 50. Grion, 79. Sistiani 11-m

Juventina: G. Blasizza, D. Jazbar, D. Cocetta, D. Liut (K. Kerpan), G. Russian (M. Pillon), L. Piscopo, J. Bonilla, M. Samotti, M. Piscopo (E. Hoti), J. Grion, J. Štrukelj. Trener: Visintin.

Štandreška trdnjava je tokrat padla: tržaška Chiarbola Ponziana je z goriškega gostovanja odnesla domov vse tri točke. Gostje so pravzaprav dvakrat povedli. Po prvem polčasu so vodili z 0:1, nato pa je na začetku drugega dela za domačine izenačil Grion. Zmagoviti gol gostov je padel deset minut pred koncem srečanja, ko je sodnik po posredovanju vratarja Blasizze dosodil najstrožjo kazen. Dodati moramo, da se je po sedmih minutah poškodoval stranski sodnik in tekmo se nato prekinili za dobre pol ure. Juventina bo v nedeljo spet igrala doma: v Štandrež bo pripel Tolmezzo.