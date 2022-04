Kras Repen se še ni rešil

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen - Ronchi 0:0

Kras Repen: Zitani, Stepančič (Kocman), Sain (Volaš), Lukač, Dukić, Dekovic, Fernandez, Pagliaro, Smrtnik (Sancin), Radujko, Ivčević (Poropat). Trener: Kneževič.

O obstanku brez play-outa bo odločal zadnji krog rednega dela elitne lige, ki bo na sporedu v soboto, 16. aprila. Kras bo igral v gosteh proti San Luigiju, ki je že rešen. Ronchi, ki ima dve točki manj, pa bo gostil vodilno Torviscoso, ki si je prav tako že izborila prvo mesto in play-off. Variant pa je več, saj lahko Kras tudi izgubi proti San Luigiju in se vseeno reši, če istočasno izgubi Cervignano proti Zaulam. Predzadnjeuvrščeni ima namreč sedem točk zaostanka in v pravilniku piše, da predzadnji na lestvici neposredno izpade, če ima sedem ali več točk zaostanka od osmouvrščene ekipe.

Primorec 1966 - Pro Cervignano 2:1 (0:1)

Strelec za Primorec: Pisani 2

Primorec: Sorrentino, Kuniqi, Zarattini (Brun), De Leo, Curzolo, Miljković (Iadanza), Tafilaj (Norbedo), Marocco, Hoti, Dini (Lo Perfido), Pisani. Trener: Esposito.

Primorec, ki je že izpadel, je dosegel prvo zgodovinsko zmago v elitni ligi. Oba Pisanijeva gola sta padla v drugem polčasu. Primorec je z zmago proti Cervignanu naredil uslugo repenskemu Krasu.

Zaule Rabuiese - Sistiana Sesljan 3:2 (0:1)

Strelci: 28. 11-m Disnan; 51. Podgornik (Z), 64. Disnan, 67. in 71. Muiesan (Z)

Sistiana Sesljan: Battistella, Steiunhauser, L. Crosato, Disnan, Zlatič, Carli, Del Bello, Dussi, Pitacco, Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

PROMOCIJSKA LIGA

Costalunga - Juventina 1:4 (0:2)

Strelci za Juventino: 2. in 35. Selva; 65. Tomat, 85. Hoti

Juventina: Gregoris, Marini (Tomat), Russian, Vittorelli, Celcer, Cuca, Černe, Piscopo (Cudret), Hoti, Cocolet (Racca), Selva. Trener: Sepulcri.

Juventina je brez večjih težav v Dolini premagala Costalungo. Že po prvem polčasu so gostje vodili z 2:0. Nato so Sepulcrijevi nogometaši v drugem polčasu zadeli še dva gola in tako potrdili prvo mesto na lestvici, na kateri se stanje ni spremenilo, saj so zmagali vsi Juventinini zasledovalci. Juventino čaka v soboto težak dvoboj v gosteh peroti Forum Juliiu.

1. AMATERSKA LIGA

Centro Sedia - Mladost 1:1 (1:0)

Strelec: 64. Iodice

Mladost: Košuta, Di Giorgio, Peric, Mucci, Candusso, Iodice, Stabile, Ocretti, Ligia (Cuzzolin), Petronio (Pelos), Scocchi. Trener: Veneziano.

Mladost bi lahko prinesla domov vse tri točke in bi se lahko tako še bolj vpletla v boj za play-off. Domačini so v prvem delu izkoristili edino priložnost in so povedli. V drugem polčasu so varovanci trenerja Veneziana stalno napadali in v 64. minuti tudi izenačili z Iodicejem. V 81. minuti pa bi lahko celo povedli, ko je domači vratar napravil prekršek v kazenskem prostoru in bil izključen. Sodnik je dosodil enajstmetrovko, ki pa jo je Scocchi zastreljal in tako se je tekma končala pri neodločenem izidu. V vrstah Mladosti se je še kako občutila odsotnost Tabaia na sredini igrišča. Ta pravi steber ekipe je namreč v četrtek odpotoval na Nizozemsko zaradi službenih obveznosti.

PRI ZARJI ODSTOPIL TRENER RAVALICO

Že v četrtek je pri Zarji v Bazovici odstopil trener Davide Ravalico. Ekipo bo zdaj vodil dosedanji pomočnik trenerja Franco Lakoseljak.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje - Mossa 2:1 (0:1)

Strelca: 70. Simčič, 75. Rijavec

Sovodnje: Zanier, Juren, Simčič, Rijavec, Feri, Falcone (Petejan), Smolič, Umek (Boškin), Žibernik, Čavdek, Vižintin (Tomsič). Trener: Trangoni.

Nižjeuvrščena Mossa je bil trd oreh za sovodenjce, ki so zapravili veliko število lepih priložnosti. Gostje so v prvem polčasu vodili. Nato so se belo-modri le zbudili tudi v fazi zaključka in so uspeli dvakrat premagati gostujočega vratarja.

Montebello Don Bosco - Vesna 1:2 (1:1)

Strelca za Vesno: 10. M. Vidali, 91. Favone

Vesna: Bombardieri, Masia (Canciani), Renar, Veronesi, Košuta, Vidoni, Favone, Ćuk (Pojani), K. Vidali, M. Vidali (Colja), Crasnich. Trener: Venanzi.

Z golom v sodnikovem dodatku je kriška Vesna zasluženo odnesla domov iz Svetega Alojzija v Trstu vse tri točke. Trener Danilo Venanzi je bil zadovoljen z nastopom svojih nogometašev.

Romana - Breg 2:1 (2:0)

Strelec: 80. S. Nigris

Breg: Blasevich, Calabrese, Del Vecchio, Marchetti, Andreasi, Spinelli, Maselli, Caligine, Valentinuzzi (D. D’Alesio), M. D’Alesio (G. Cermelj), Abatangelo (S. Nigris). Trener: Quagliarello.

Breg je bil brez moči proti prvouvrščeni Romani. Častni gol so brežani zadeli v drugem polčasu.