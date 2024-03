Kras Repen v prihodnji sezoni brez mladinskega sektorja in Kras Arene

Nogometni klub Kras Repen v prihodnji sezoni ne bo imel več mladinskih ekip. Vodstvo rdeče-belih se bo odpovedalo tudi Kras Areni, nogometnemu igrišču ob nekdanji državni cesti 202 na Opčinah. »Nova športna reforma zahteva dejansko profesionalizacijo številnih športnih likov, od trenerja do spremljevalca in tako dalje. Resnici na ljubo je to tudi za Kras prevelik izziv, tako da smo se odločili, da bomo v prihodnji sezoni imeli le člansko ekipo in ekipo mladincev U19,« je odločitev utemeljil predsednik NK Kras Repen Goran Kocman. Mladi nogometaši, to se pravi tisti, ki v letošnji sezoni nastopajo v starostnih skupinah U17, U12, U10 in U8, bodo od junija letos prosti in bodo lahko izbrali druge klube.

Kocman je obe potrdil, da bo Kras Repen upravljal nogometno igrišče na Opčinah le do konca letošnje sezone. Nato naj bi športni center, ki ga drugače upravlja deželnega nogometna zveza FIGC (lastnik pa je italijanski olimpijski komite CONI), prevzel kak drug klub. Za športno infrastrukturo naj bi se zanimala Opicina in Roianese, pa tudi Triestina. »Za nogometno igrišče na Opčinah smo se pred nekaj leti odločili, ker smo skušali razbremeniti repenski športni center. Delno nam je uspelo, a stroški za vzdrževanje so absolutno previsoki. Ne vem, kdo bi si lahko prevzel vse to v breme, priznati moram, da ni enostavno, ne finančno in niti logistično. Slačilnice in drugi objekti ne izpolnjujejo vseh varnostnih zahtev,« je še zaključil Kocman.