Kras U15 državni prvak

Namiznoteniški igralci zgoniškega Krasa Federico Carmeli, Erik Paulina in Francesco Trevisan pod taktirko Dušana Michalke so državni mladinski prvaki v starostni skupini U15. V prvem delu državnega prvenstvas v Terniju so premagali Romo in Montemarciano s 3:0. V polfinalu so se srečali z Milano Table Tennis Academy in bili uspešni s 3:1. Nekoliko težja tekma je bila v finalu s Tennistavolo Cascina, a na koncu so bili bolj zbrani igralci Krasa.

Državno prvenstvo se bo zaključilo v četrtek. Od Krasa bodo nastopili še: Sara Taucer, Federico Carmeli, Emir Gregolet in Erik Paulina ter Francesco Trevisan, Allegra Mersi, Riccardo Pistan, Jan Slavec in Leonardo Trevisan.