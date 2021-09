Krasove tekme v živo po YouTubu

Današnjo tekmo nogometne elitne lige med Krasom in Pro Gorizio si bodo lahko navijači repenske ekipe in nasploh ljubitelji nogometa lahko ogledali v živo tudi po novonastalem Krasovem YouTube kanalu. Za celotno tehnično izvedbo prenosa je zadolženo podjetje Friul Audio Service, ki ga je ustanovil Doberdobec Jurij Lavrenčič. Njegova tesna sodelavca sta Peter Persoglia in Rok Dolenc. Že v lanski sezoni so poskrbeli za prenos odbojkarskega derbija med Olympio in Sočo, za kar so prejeli laskave pohvale. »Letos smo se odločili, da ta servis ponudimo še ostalim klubom. Stopil sem v stik s Krasovim predsednikom Goranom Kocmanom, ki ga sicer poznam iz glasbenih krogov. Takoj je bil za to, tako da bomo letos v živo po spletu predvajali vse domače tekme repenske ekipe. To je pozitivno za vidljivost tako kluba kot svojih pokroviteljev,« je dejal Dolenc, ki je sicer po poklicu glasbeni producent.

Prenosi bodo potekali s profesionalnim pristopom in ob visoki ločljivosti (Full HD). »Snemali bomo s tremi kamerami, četrto pa nameravamo postaviti na rob igrišča, če nam bodo to omogočile proticovidne omejitve. Za nas bo to velik izziv, saj je nogomet povsem različen od odbojke. Že res, da pri odbojki se vse dogaja hitreje, pri nogometu pa moramo pokrivati večjo površino in slediti večjemu številu igralcev na igrišču,« je še dejal Openc. Komentarja za zdaj ne bo, se pa za to (seveda v slovenskem jeziku) že dogovarjajo za derbi med Krasom in Sistiano Sesljanom, ki bo na sporedu 30. oktobra.