Letalski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila profesionalna letalska pilota Primoža Rogeljo in Petra Klobasa (oba sta nekdanja košarkarja), po video zvezi pa se je v pogovor vključil njun kolega Ivan Rustja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tesen poraz odbojkarjev Sloge Tabor Eutonia v drugem krogu moške C-lige in petkov dobrodelni spletni maraton ZSŠDI kliče. sodelavka Elena Husu je obiskala sabljačico Katjo Canalaz, ki je gostom oddaje postavila tudi vprašanje s terena.

Klikni in oglej si oddajo