»Letos si Dragića ne moremo privoščiti«

Sezona 2019/20 se je za tržaške košarkarje, ki bodo drugo sezono zapored igrali v najvišji italijanski ligi, uradno začela včeraj s prvim (kondicijskim) treningom. Pod taktirko potrjenega trenerja Eugenia Dalmassona in kondicijskih trenerjev Paola Paolija in Luce Bonetta so se zbrali vsi z izjemo Američanov, ki zaradi zapletov z vizumi še niso dospeli v Trst. Na uvodnem sklopu kondicijskih treningov bodo zato sodelovali kapetan Andrea Coronica, Daniele Cavaliero, Matteo Da Ros, Juan Manuel Fernandez, Giga Janelidze in Matteo Schina, pa še Hrvoje Peric in Arturs Strautinš, ter mlada Andrea Arnaldo in Dion Sheqiri.

Predsednik Pallacanestro Trieste Gianluca Mauro, ekipa je skorajda sestavljena. Kako bi jo opisali? V čem se razlikuje od lanske, ki smo jo vsi dobro poznali?

To bo drzna, pogumna ekipa, ki bo tudi mlajša od lanske. Predvsem ameriški igralci bodo morali dokazati, da so dobri tudi na evropskih tleh, ne samo v ZDA. Tu je prvenstvo drugačno. Sicer pa mislim, da bo ekipa lahko posegla po dobrem rezultatu.

Lani ste izstopali po napadalni igri, v povprečju ste dosegali največ točk na tekmo (87). Letos ste spet izbrali tako pot, drži?

Res je. Predvajali bomo zelo hitro igro. Nekaj smo najbrž pridobili tudi v obrambi, a bo igra zagotovo bolj atraktivna in privlačna kot lani, čeprav bodo igralci mlajši.

Lani ste okrepili ekipo po prvem delu. V Trst ste privabili Zorana Dragića. Ali lahko letos pričakujemo kaj podobnega?

Ne izključujem, da bi nas lahko kdo okrepil med sezono. Slovenija ima res veliko dobrih igralcev, a ker so vsi zelo dobri, nastopajo v prestižnih klubih. Težko jih je privabiti v Trst. Lani nam je sicer uspelo z Zoranom Dragićem in zelo nas veseli, da smo mu v Trstu pomagali, da se je vrnil v nekdanjo formo. Res bi bili veseli, če bi v Sloveniji dobili še kakega igralca. Upam, da bomo tudi zaradi neposredne bližine, še sodelovali na tej ravni. Ravno s prihodom Dragića smo storili velik korak k zbliževanju obeh realnosti, slovenske in italijanske, in upam, da bomo letos tako nadaljevali. Slovenija je tudi za nas pomemben bazen igralcev.

Lanski proračun je znašal med 3,5 do 4 milijona evrov. S kolikšnim denarjem pa razpolagate letos?

Proračun je nižji od lanskega.

Polovičen?

Ne, nekoliko višji, saj sicer se ne bi izšlo. A denarja je veliko manj, zato si letos ne moremo privoščiti Dragića, niti poškodovanega. Mislim, da si takega nakupa letos ne bomo mogli privoščiti. To bi bilo možno samo, če se med sezono kaj zgodi ...