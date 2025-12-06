VREME
Luka Dončić in Anamaria Goltes pozdravila drugo hčerko

Prvorojenki Gabrieli se je pridružila mala Olivia. Dojenčica se je rodila v Sloveniji

6. dec. 2025 | 16:42
    Luka Dončić in Anamaria Goltes pozdravila drugo hčerko
    Mala Olivia se je z razliko od starejše sestrice Gabriele rodila v Sloveniji( Instagram )
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta povila drugo hčerko. Prvorojenki Gabrieli, ki je pred dnevi praznovala drugi rojstni dan, se je pridružila Olivia. Dončić je danes novico potrdil z objavo na Instagramu.

Anamaria Goltes, ki se je z Dončićem spoznala v rosnih najstniških letih, je prvič rodila v Dallasu, tokrat pa je rojstvo potekalo v Sloveniji. Zvezdnik Los Angeles Lakers je za to priložnost pripotoval v domovino, kjer je ostal nekaj dni.

Par se je zaročil leta 2023 na simboličen datum 7. 7. Številko 77 Dončić namreč nosi na dresu.

