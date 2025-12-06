Kras plenil v Tamaiu, točka za Juventino, Sesljan OK

NOGOMET
ELITNA LIGA
Tamai – Kras Repen 0:2 (0:0)
Strelca: 62. Velikonja 11-m, 67. Šolaja
Kras Repen: Umari, Ferluga, Ianezic, Catera, De Lutti, Male, Šolaja (Gotter), Perić, Pitacco, Velikonja (Pertot), Barišič (Pagano). Trener: Božič.
Codroipo – Juventina 1:1 (0:0)
Strelca: 76. Corradin (C), 83. Breganti
Juventina: De Mattia, Petejan (Loi), Cocetta, Liut (Bric), Russian, Ranocchi, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA IGA
Maniago Vajont – Sistiana Sesljan 0:3 (0:3)
Strelca: 28. Volaš, 30. Volaš, 43. Carnese