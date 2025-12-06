VREME
DANES
Sobota, 06 december 2025
Iskanje
Športna sobota

Kras plenil v Tamaiu, točka za Juventino, Sesljan OK

V nogometnem prvenstvu elitne lige je Juventina enajstič zapored dosegla pozitiven izid. V promocijski ligi je Sistiana Sesljan zmagal še tretjič zapored

Jan Grgič |
FJK |
6. dec. 2025 | 17:30
    Kras plenil v Tamaiu, točka za Juventino, Sesljan OK
    Veselje nogometašev Krasa Repen (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

Tamai – Kras Repen 0:2 (0:0)

Strelca: 62. Velikonja 11-m, 67. Šolaja

Kras Repen: Umari, Ferluga, Ianezic, Catera, De Lutti, Male, Šolaja (Gotter), Perić, Pitacco, Velikonja (Pertot), Barišič (Pagano). Trener: Božič.

Codroipo – Juventina 1:1 (0:0)

Strelca: 76. Corradin (C), 83. Breganti

Juventina: De Mattia, Petejan (Loi), Cocetta, Liut (Bric), Russian, Ranocchi, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA IGA

Maniago Vajont – Sistiana Sesljan 0:3 (0:3)

Strelca: 28. Volaš, 30. Volaš, 43. Carnese

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: