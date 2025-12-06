Na Rai 1 o nagradi Luchetta

Tržaška novinarska nagrada Luchetta prihaja na male ekrane. V noči na nedeljo ob 1.30 bo na prvemprogramu italijanske javne televizije RAI na ogled dokumentarec Bambini senza nome. Posvečen bo zmagovalnim zgodbam, novinarjem in reporterjem, ki so s svojim delom osvetlili zgodbe o kršenju človekovih pravic in pravic otrok po vsem svetu. Vodenje posebne oddaje podpisuje Manuela Moreno, medtem ko je vezni tekst prebiral televizijski voditelj Flavio Insinna. Na ogled bodo tudi prizori iz Trsta, predvsem iz Starega pristanišča, kjer v bedi in mrazu živi na desetine beguncev. Oddaja bo v prihodnjih dneh na ogled tudi na spletni platformi Raiplay.