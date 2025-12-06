Domen Prevc zdržal pritisk v finalu in zmagal

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (286,2 točke) je na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v poljski Wisli slavil prvo zmago v olimpijski zimi, skupno pa deseto v karieri. Anže Lanišek (265,8) je obdržal rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu in končal tik za stopničkami na četrtem mestu; do tretjega mu je zmanjkalo 1,4 točke.

Prevc je bil najboljši že po prvi seriji, v finalu pa je kljub temu, da je pri odskoku malenkost zamudil, le še potrdil 148. zmago za slovenske smučarske skoke. Obenem je niz slovenskih zmag po slavjih Laniška v Falunu in Ruki podaljšal na tri. Tretji slovenski finalist Timi Zajc (255,9 točke) je bil danes 12.

»Morda je bilo podobno čustveno le še na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Tudi danes sem čutil veliko pritiska, še sploh po slabših petkovih kvalifikacijah in katastrofalni poskusni seriji, zato sem si rekel, da se moram umiriti, popraviti napake in uživati. To mi je tudi uspelo, naredil sem dva svoja najboljša skoka v Wisli. Zelo, zelo sem vesel te zmage,« je v prvem odzivu po zmagi za krovno zvezo Fis dejal Prevc.

Jutri skakalce na tem poljskem prizorišču čaka še ena tekma, preden bodo sezono nadaljevali v nemškem Klingenthalu.