Luka Dončić vzel v naročje malega Krisa

»Luka Dončić me je stisnil k sebi! Ta velik fant ima tudi veliko srce!« so v imenu malega Krisa napisali na facebook in instagram profilu in Go Help Kris.

O srečanju med Dončićem in Krisom so poročali ameriški mediji, najbolj podrobno pa časopis Dallas Morning News, za katerega je Dončićeva mama Mirjam Poterbin izjavila, da so ji takšni trenutki bolj pomembni od košarke, ker vsakič pokažejo kako dobra oseba je njen sin.

Luka Dončić je nato tudi odigral odlično tekmo in popeljal Dallas proti Lakersom, ki so bili deset tekem neporaženi, do nove zmage s 114:100. Prispeval je 27 točk in deset podaj ter devet skokov.