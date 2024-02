Marta Bassino in Federica Brignone najboljši v Crans Montani

Italijanska smučarka Marta Bassino je zmagovalka sobotnega smuka za svetovni pokal v Crans Montani. Italijanka je v slogu njene poškodovane rojakinje Sofie Goggie z napadalno vožnjo močno prehitela najboljše tekmice za svojo prvo smukaško zmago v karieri. Na drugo mesto se je uvrstila italijanska smučarka Federica Brignone, tretja je bila Švicarka Lara Gut-Behrami. Slovenka Ilka Štuhec je bila dan po osvojenem devetem mestu tokrat deseta.

Največje presenečenje dneva je pripravila smučarka iz Bosne in Hercegovine Elvedina Muzaferija, ki je s startno številko 28 osvojila četrto mesto (+1,22). Varovanki slovenskega trenerja Aleša Brežavščka je še do spodnjega dela proge sicer kazalo, da bi se lahko zavihtela celo na zmagovalni oder, a je v zaključku izgubila 80 stotink in se morala zadovoljiti s četrtim mestom.