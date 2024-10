Martina Sosič sedma na evropskem mladinskem prvenstvu v powerlifingu

Sedmo mesto, dva članska državna rekorda in en mladinski je izkupiček, s katerim se Martina Sosič vrača z mladinskega evropskega prvenstva v powerliftingu, ki je potekalo v Plznu. Glede na razmere, v katerih je tekmovala, je z doseženim zadovoljna. 21-letna Repenka, ki tekmuje za Slovenijo v kategoriji nad 84 kg, se je namreč dva dni pred tekmovanjem zastrupila s hrano. »V petek sem mislila, da v nedeljo sploh ne bom mogla tekmovati. V idealnih pogojih bi lahko stala na stopničkah, zato ostaja nekaj grenkega priokusa,« je včeraj razmišljala Martina.

A kljub zastrupitvi, zaradi katere je med drugim izgubila tri kilograme, ji je le malo zmanjkalo, da bi v počepu osvojila medaljo. Dvignila je 205 kilogramov, tako kot tretjeuvrščena, a je bila sotekmovalka lažja in je zato zasedla mesto pred njo. Repenka, ki jo vodi trener Marko Štih, je med drugim poskrbela za tri državne rekorde, dva v članski konkurenci in enega v mladinski. V počepu (205 kg) in potisku s prsi (90 kg) je dosegla članski državni rekord, v skupnem seštevku pa mladinskega. Najslabše se je odrezala pri mrtvem dvigu (182,5 kg).

Čez 10 dni še državno

»Cele priprave so bile mentalno zelo težke zaradi vsega, kar se mi je dogajalo v tem obdobju. Fizično pa sem bila dobro pripravljena,« je pojasnila slovenska dvigovalka uteži. Tekem se navadno udeležuje v približno šestmesečnem razmahu, tokrat pa jo že čez deset dni čaka državno člansko prvenstvo v Kidričevem, kjer bo ciljala na državni naslov.