Matej Mohorič še naprej vodi na dirki po Poljski

Nizozemec Olav Kooij (Jumbo-Visma) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Poljski. Na trasi med Strzelinom in Opolami (198,6 km) je v zaključnem sprintu ugnal rojaka Marijna van den Berga in Italijana Mattea Moschettija. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Osemindvajsetletni Mohorič ima v generalni razvrstitvi deset sekund naskoka pred drugouvrščenim Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates) in domačinom Rafalom Majko (UAE Team Emirates) na tretjem mestu.

Današnjo etapo je Mohorič končal v času glavnine na 40. mestu. Njegov rojak in moštveni kolega Matevž Govekar je bil v sprintu 13., v skupnem seštevku pa je 114. z zaostankom 25:49 minute.

V sredo bo na sporedu še zadnja zahtevna etapa, ki se bo začela v mestu Pszczyna in končala v Bielsko-Biali po 198,8 km.

Kolesarje čaka nekaj več kot 3000 višinskih metrov in v zadnjih 25 km krožna steza s tremi krogi in trikratnim prečkanjem krajšega zaključnega klanca. Že prej bodo morali premagati pet daljših vzponov, najtežjega na Salmopol 56 km pred ciljem.

Jubilejna 80. dirka po Poljski se bo končala po četrtkovi vožnji na čas v Katovicah (16,6 km) in petkovi pretežno ravninski etapi med Zabrzami in Krakovom (166,6 km).