Matija Succi državni prvak

Boljunski jadralec Matija Succi (letnik 1999) se te dni mudi v Montecarlu, kjer so na sporedu regate v razredu J70. Prejšnji konec tedna pa se je član jadralnega kluba CV Muggia iz Milj v Olbii na Sardiniji okitil z državnim naslovom v razredu ilca 6 v skupini over 19. Na skupni razvrstitvi se je Succi uvrstil na 14. mesto. »Vetrovne razmere so bile slabe. Pričakovali smo močan veter, bilo pa je podobno kot v Tržaškem zalivu,« je dejal Succi, ki je v letošnji sezono osvojil drugo mesto na državnem prvenstvu v razredu J70.