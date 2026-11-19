Namiznoteniški igralec zgoniškega ŠK Kras in član italijanske paralimpijske reprezentance Matteo Parenzan je ubranil naslov svetovnega prvaka v paralimpijski skupini 6. V finalu svetovnega prvenstva v Pattayi na Tajskem je s 3 : 1 (8 : 11, 11 : 7, 11 : 2, 11 : 4) premagal Čilenca Ignacia Torresa in osvojil svoj drugi svetovni naslov. Prvega je osvojil leta 2022 v Grenadi v Španiji.

Parenzan je leta 2023 in 2025 osvojil tudi evropski naslov, na paralimpijskih igrah leta 2024 v Parizu pa zlato kolajno.