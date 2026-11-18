Na športnih straneh Primorksega dnevnika je zaživela nova rubrika s selekcijo najlepših posnetkov minulega športnega vikenda. Opazili boste lahko, koga in kaj so v svoj objektiv ujeli Damjan Balbi, Luca Tedeschi in Daniele Tibaldi. Rubrika bo tedenskega značaja in bo prikazala najbolj zanimive in pomenljive prizore, ki so se zgodili na igriščih. Vsaka fotografija bo seveda opremljena s svojo didaskalijo. Prvič lahko Top utrip športnega vikenda spoznate v današnji (sredini) tiskani izdaji Primorskega dnevnika.