Novi obrazi in stare zamere. To je bila v grobih in hudomušnih obrisih rdeča nit včerajšnjega zasedanja dolinskega občinskega sveta. Nov obraz predstavlja Hellen Prelessi, ki je v vrstah stranke Desna sredina za Dolino prevzela mesto Renza Cusine, ki je odstopil. Starih zamer pa je itak vedno preveč.

Med glavnimi točkami dnevnega reda, je bil predčasni odstop od sporazuma med občinami Trst, Milje in Dolina za skupno tajniško službo. Giampaolo Giunta bo funkcijo generalnega tajnika, ki jo je nastopil 13. novembra 2024, opravljal še do 31. decembra. Kdo ga bo nadomestil, še ne vedo, je pa župan Aleksander Coretti odločitev pripisal potrebi po večji in neposrednejši prisotnosti tajnika na občini glede na zakonske obveznosti in odgovornosti. Koraku je botrovala tudi občinska statutarna zahteva po tem, da bi moral tajnik obvladati slovenski jezik.

Večina svetnikov se je Giunti zahvalila za strokovnost, le svetnik iz vrst zveze STO Giorgio Marchesih se je zelo veselil njegovega odhoda. Svetnik namreč že dve leti napada župana in levosredinsko koalicijo, češ da teptajo pravice slovenske narodne skupnosti in z ne-slovenskim tajnikom ne spoštuje pravil. Svetnik Niko Tul (SSk) ga je opozoril, da gre za vprašanje upravljanja. Spomnil je, da razpolaga občina z namestnico, ki je vršila tajniške vloge, ko je bilo potrebno se sporazumevati v slovenskem jeziku. Kot predvideva statut.

Na seji je svetnik Antonio Lippolis (Desna sredina za Dolino) odprl izrazito družbeno temo s polemičnim pridihom - pomanjkanje maš in verskih obredov v italijanskem jeziku na občinskem območju.