Športel o moški odbojki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Soče SloVolley Lucia Battistija, trenerja SloVolleyja Ambroža Peterlina in trenerja Lorisa Maniaja, ki je s svojo ekipo dosegel napredovanje v moško odbojkarsko C-ligo. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele izpad nogometašev Sovodenj iz prve v 2. amatersko ligo, sodelovaka Sara Hlabian pa je obiskala diplomirano kineziologinjo in nekdanjo alpsko smučarko Katrin Don v fitnesu na Stadionu 1. maja. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele obstanek nogometašev Sistiane Sesljana v promocijski ligi in pohod Kohišče 2026. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Katrin Don.

