Četrto mesto in vozovnica za finale svetovnega pokala

Goriška umetnostna kotalkarica Maja Corsi, članiva KK Renče, je konec tedna v dresu slovenske reprezentance nastopila na drugi preizkušnji svetovnega pokala v umetnostnem kotalkanju v Garmisch Partenkirchen v Nemčiji. Nastopile so vse najboljše kotalkarice iz celega sveta in nivo tekmovanja je bil na zelo visoki ravni primerljiv s svetovnim prvenstvom. V mladinski starostni skupini junior se je Maja Corsi v petek v kratkem programu uvrstila na 4. mesto, kar ji je omogočilo, da je v nedeljskem dolgem programu nastopila v zadnji elitni skupini. Dolgi program je odlično izvedla in dosegla zanjo rekordnih skupnih 159 točk ter osvojila tretje mesto. V skupnem seštevku kratkega in dolgega programa pa je bila na koncu odlična četrta. Zmagala je Italijanka Costanza Biondi.

S podobnim nastopom in osvojenimi točkami bi se na lanskem svetovnem pokalu in evropskem prvenstvu uvrstila na zmagovalni oder.

Z uvrstitvijo med najboljših osem si je goriška kotalkarica Maja Corsi tudi zagotovila nastop na velikem finalu svetovnega pokala, ki bo začetek junija v Ceseni. Prva etapa pokala je bila v Argentini, na katero pa Corsi ni odpotovala.

Jutri Pokal Sedmak Bressan

Maja Corsi pa bo že ta teden spet na delu na Opčinah. Na pokritem kotalkališču na Pikelcu bo namreč od jutri do nedelje na sporedu Pokal Sedmak Bressan v organizaciji športnega društva Polet. Na kotalkališču na Pikelcu bo sicer živahno že danes, ko se bodo začeli treningi. Prva tekmovanja pa bodo na sporedu od jutri dalje.