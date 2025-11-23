Matteo Parenzan spet evropski prvak

Namiznoteniški igralec ŠK Kras iz Zgonika Matteo Parenzan je potrdil naslov evropskega prvaka. V današnjem finalu v švedskem Helsingborgu na paralimpijskem evropskem prvenstvu v skupini 6 je openski namiznoteniški igralec premagal svojega večnega tekmeca Danca Petra Rosenmeierja s 3:2 (11:5, 8:11, 8:11, 11:2, 11:2). Z zmago na EP si je Parenzan izboril tudi vozovnico za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto.

V skupini 1-2 pa Videmčanka Giada Rossi ni uspela ubraniti evropskega naslova. V finalu je s 3:2 izgubila proti Francozinji Olivier.