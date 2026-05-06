Jana Germani bo znova tekmovala z olimpijsko sojadralko Bertuzzi

Tržaška jadralka Jana Germani se na svetovno prvenstvo v razredu 49er FX, ki bo prihodnji teden v francoskem Quiberonu, podaja z novo-staro sojadralko Giorgio Bertuzzi, s katero je med drugim nastopila na olimpijskih igrah 2024 v Parizu. Na svetovnem prvenstvu bo v razredu nacra 17 nastopila tudi Sirenina jadralka Caterina Sedmak v paru s Federicom Figlio di Granara.

Jana Germani je v lanskem letu jadrala z novo sojadralko Bianco Caruso, s katero je dosegala dobre rezultate, a kot je priznala sama Germani, se značajsko nista najbolje ujeli. »Po lanskem italijanskem prvenstvu novembra, na katerem sem tekmovala z Bianco, sem se odločila, da si vzamem nekaj časa, da odločim, kako naprej,« je včeraj za Primorski dnevniku pojasnila jadralka, članica TPKSirena in ekipe vojaške mornarice. Njen cilj je namreč, da bi izboljšala rezultat na olimpijskih igrah iz Pariza (jadralni del je sicer potekal v Marseillu), meni pa, da bi ji to najbolje uspelo ravno s sojadralko, s katero sta tam osvojili peto mesto in s katero se je skupna športna pot končala po olimpijskih igrah.

»Januarja sem pisala Giorgi, ali bi bila za to. Bila je za, tako da sva se srečali na pol poti med Trstom in Gardskim jezerom in se dogovorili. Zaradi drugih obveznosti bova sicer letos tekmovali le na svetovnem in evropskem prvenstvu,« je pojasnila Jana in dodala, da je z nekdanjo sojadralko imela v tem obdobju le 14 dni treninga, a da sta se takoj hitro ujeli.