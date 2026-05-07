Glavni favorit je Danec Vingegaard

Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) je nesporni favorit 109. izvedbe Gira d’Italia, ki bo jutri startal iz Bolgarije. Tako kot pred dvema letoma, ko je Tadej Pogačar brez večjih težav pometal s konkurenco, naj bi letos tudi Danec brez večjih ovir osvojil svojo prvo roza dirko in tako postal osmi kolesar z vsaj eno zmago na vseh treh tritedenskih dirkah.

Če preberemo startno listo, ne zasledimo nobenega odmevnega imena. Na startu bosta, poleg Vingegaarda, le dva dobitnika vsaj ene tritedenske dirke: Egan Bernal (Netcompany INEOS) in Jai Hindley (Red Bull - BORA – hansgrohe). Kolumbijec je slavil na Giru leta 2021, Avstralec pa leto kasneje.

Na vseh stavnicah je zajetna razlika v kvotah med končno zmago Danca in ostalimi. Na skoraj vseh pa je na drugem mestu Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA – hansgrohe), ki je pred dnevi slavil na etapni dirki Tour of the Alps, lani pa je bil šesti bodisi na Giru kot na Vuelti. Leta 2024 pa je dosegel tretje mesto na dirki po Sloveniji. Za njim pa je cela vrsta dobrih kolesarjev, ki naj bi se potegovali le za drugo in tretje mesto, seveda če se Vingegaardu ne spodrsne: Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Felix Gall (Decathlon - CMA CMG Team), Derek Gee (Lidl - Trek), Ben O’Connor (Team Jayco - AlUla), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Sepp Kuss (Team Visma – Lease a Bike), Enric Mas (Movistar Team).

Tudi Italijani lahko letos računajo na nekaj dobrih kolesarjev, ki se bodo prav gotovo poskušali postaviti čim bolj v ospredje na domači dirki. Poleg že omenjenega Pellizzarija naj navedemo: Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Christian Scaroni (XDS - Astana Team), Giovanni Aleotti (Red Bull - BORA – hansgrohe). Seveda je treba omeniti tudi Furlana Johnatana Milana (Lidl-Trek), glavnega favorita v etapah s ciljnim sprintom, kjer se bo moral porivati s komolci predvsem z Paulom Magnierom (Soudal Quick-Step), Dylanom Groenewegenom (Unibet Rose Rockets) in Kadenom Grovesom (Alpecin-Premier Tech). Filippo Ganna (Netcompany INEOS) je do sedaj na Giru osvojil osem etap, od teh kar sedem kronometrov, letos pa bo imel na razpolago le eno etapo proti času.

Brez Slovencev na startu

Po 26 letih pa ne bo nobenega Slovenca na startu, saj se je Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je bil le nekaj dni od tega na seznamu, poškodoval na treningu.

Letošnji Giro d’Italia, ki so mnogi označili kot težkega, a ne med najbolj zahtevnimi, se bo že šestnajstič pričel izven italijanskega ozemlja. Prvič je bilo leta 1965, ko so kolesarji krenili iz Republike San Marino. Največkrat, trikrat, je bil start na Nizozemskem. V zadnjih desetih izvedbah se je dirka pričela štirikrat izven Italije, zadnjič lani v Albaniji. V preteklosti so se širile govorice, da bi lahko bil start celo v ZDA ali na Kitajskem. Redkokdaj je bila omenjena Slovenija, ki pa bo po vsej verjetnosti gostila start Toura de France leta 2029.

Začetek v Bolgariji

Po bolgarskih cestah se bodo odvijale tri ne preveč zahtevne etape, nato bo dan povratka v Italijo in točneje v Kalabrijo, od koder se bo pričelo počasno vzpenjanje do severa. Cilj, po 3.468 kilometrih, bo kot že vrsto let, v Rimu v nedeljo, 31. maja. Organizatorji so večino etap, osem, označili s tremi zvezdicami, kar pomeni srednja težavnostna stopnja. Tri etape imajo štiri zvezdice, le dve etapi pa sta rangirani z največ petimi zvezdicami. Sedem etap se bo zaključilo z gorskim ciljem. Le ena etapa, deseta (v torek, 19. maja), bo kronometrska iz Viareggia do Masse, dolga 42 kilometrov. V soboto, 30. maja bo na sporedu predzadnja etapa, ki bo v celoti potekala po naši deželi. Start bo namreč v Guminu, v spomin na petdeseto obletnice potresa, in se bo po 200 kilometrih zaključila v smučarskem središču Piancavallo.