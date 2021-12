»Menim, da si lahko v športu vedno mlad«

Pro Recco 27, Ortigia 25, Brescia 24, Pallanuoto Trieste 20. To je po devetih krogih začasna lestvica moške A1-lige v vaterpolu. Ravno tržaški vaterpolisti so torej med vodilnimi tržaškimi športnimi klubi tisti, ki so najbolj zadovoljni nad tem prvim delom sezone. In tega se seveda veselijo tudi v klubu, v prvi vrsti pa trener Daniele Bettini: »Ne bom skrival, da vsakič pogledam lestvico z velikim veseljem. Doslej smo igrali na res visoki ravni in zelo sem zadovoljen z vsakodnevnim delom fantov. A takoj zatem pomislim, da smo odigrali šele prvo tretjino rednega dela, da doslej nismo še dosegli nobenega od zastavljenih ciljev, tako da moramo nadaljevati po začrtani poti.«

Novinarji smo večkrat ljubitelji statistik. Pallanuoto Trieste igra sedmo sezono v A1-ligi; doslej je najboljša uvrstitev sedmo mesto v sezoni 2016/17, najboljši izkupiček pa je Trst zbral v sezoni 2015/16, ko je skupno dosegel 35 točk. Mislim, da bosta oba rekorda kmalu padla, se strinjate?

Zavedamo se, da je letošnja sezona za nas doslej vrhunska, a tudi sam sem ljubitelj statistik in vašim bi dodal še eno. Moj osebni rekord v Trstu sem postavil v prvi – in edini v normalnih pogojih odigrani – sezoni 2018/2019, ko smo prvenstvo zaključili na 12. mestu in zbrali skupno 27 točk. Zelo verjetno bomo v tej sezoni to bero presegli že po prvem delu, torej bomo letos imeli v trinajstih tekmah več točk kot smo jih imeli pred tremi leti v šestindvajsetih. Mislim, da tudi številke v tem primeru zgovorno povedo, koliko je ta ekipa napredovala.

Kateri so razlogi za takšen kakovostni skok?

Faktorjev je ničkoliko, a glavni je ta, da mi je društvo dalo na razpolago prvorazredno ekipo. Na voljo imam res zelo dobre igralce, kar pa ni dovolj. Menim, da se je ustvarila res lepa skupina, kjer vsak prispeva pomemben delež za dosego končnega cilja. Vse bolj pomembno vlogo imajo mladi, ki sicer že več let igrajo na najvišji ravni, tako da je celo nepravično uporabljati naziv »mladi«. A navsezadnje živimo v državi, kjer si v nekaterih športih pri 25-26 letih še mlad. Gotovo to ne velja za vaterpolo, a sam menim, da si lahko v športu vedno mlad, če v koncept mladosti vključujemo tisto željo po napredovanju, po izboljšanju, ki je bistvenega pomena za vsakega športnika. To lahko imaš še pri tridesetih ali ti lahko zmanjka pri dvajsetih. Menim, da so v tej ekipi še vsi mladi. Vidim, kako se dnevno trudijo, da bi se dodatno izboljšali.