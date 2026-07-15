Waerenskjold presenetil v Neversu, Pogačar 61. dan v rumenem

Norvežan Soeren Waerenskjold (Uno-X Mobility) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Vichyja do Neversa (161,3 km) je presenetljivo slavil v sprintu glavnine. Skupno v vodstvu ostaja slovenski as Tadej Pogačar, ki se je v ravninski etapi izognil težavam in še 61. oblekel rumeno majico vodilnega.

Sedemindvajsetletni Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ima po treh etapnih zmagah na letošnjem Touru ogromno prednost pred zasledovalci. Drugouvrščeni Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) zaostaja 3:36 minute, Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) pa še pol minute več.Pogačar je še 61. oblekel rumeno majico vodilnega, s čimer je na tretjem mestu večne lestvice prehitel Španca Miguela Induraina (60). Pred njim sta za zdaj še neulovljiva Belgijec Eddy Merckx in Francoz Bernard Hinault.

»Etapa je bila v redu in resnično hitra. Ni bilo lahko, a je bila vsaj kratka. Morali smo le paziti nase, čeprav sem imel en kočljiv trenutek, ko sem povozil bidon in skorajda padel. Imel sem že polne hlače in se že videl na tleh, a nekako obdržal krmilo pokonci,« je za organizatorje v prvem odzivu dejal Pogačar. »Vsak dan je treba biti pazljiv. Lepo je imeti takšne dni na kolesu, a vseeno moraš ostati osredotočen na vsakem koščku ceste,« je opozoril slovenski as. Razložil je še, zakaj so hitrosti v etapah vse večje. Današnja je bila celo najhitrejša v zgodovini Toura s povprečno hitrostjo 50,91 km/h.

»Kolesarji so začeli verjeti, da lahko tudi v takšnih etapah iz pobega zmagajo. V pobegu se tako znajdejo močni kolesarji, ki dobro sodelujejo, zato smo v glavnini hitri, saj jih je treba ujeti. Poleg tega je danes pihal še veter v hrbet,« je dodal vodilni kolesar na dirki.