David Umek ostaja v Prati

Tržaški odbojkar David Umek bo tudi v prihodnji sezoni igral v Prati. To pomeni nov preskok v njegovi karieri, saj bo tako z ekipo, s katero je lani napredoval v superlego, tudi zaigral v najvišjem italijanskem prvenstvu. Umek lahko igra tako na mestu sprejemalca kot korektorja.

V osmih letih profesionalne kariere je šest sezon odigral v A3-ligi pri različnih klubih. Dvakrat pa je igral tudi v A2-ligi in obakrat je združil moči s števerjanskim odbojkarjem Jernejem Terpinom ter osvojil kakšno lovoriko.

28-letni Umek je v sezoni 2020/2021 z Bergamom osvojil superpokal in pokal v A2-ligi. Lanska sezona pri Prati pa je bila še bolj uspešna, saj je ekipa napredovala v superlego, kjer bo prvič v zgodovini pordenonskega kluba in prvič v Umkovi karieri tudi nastopala. Tudi v prihodnji sezoni bo združil moči s Terpinom.