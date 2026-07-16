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Odbojka

David Umek ostaja v Prati

Tržaški odbojkar bo tako v prihodnji sezoni prvič v karieri igral v superlegi

Urška Petaros |
Prata |
16. jul. 2026 | 10:12
    David Umek ostaja v Prati
    David Umek na eni od tekem v lanski sezoni v dresu Prate (FB PRATA)
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Tržaški odbojkar David Umek bo tudi v prihodnji sezoni igral v Prati. To pomeni nov preskok v njegovi karieri, saj bo tako z ekipo, s katero je lani napredoval v superlego, tudi zaigral v najvišjem italijanskem prvenstvu. Umek lahko igra tako na mestu sprejemalca kot korektorja.

V osmih letih profesionalne kariere je šest sezon odigral v A3-ligi pri različnih klubih. Dvakrat pa je igral tudi v A2-ligi in obakrat je združil moči s števerjanskim odbojkarjem Jernejem Terpinom ter osvojil kakšno lovoriko.

28-letni Umek je v sezoni 2020/2021 z Bergamom osvojil superpokal in pokal v A2-ligi. Lanska sezona pri Prati pa je bila še bolj uspešna, saj je ekipa napredovala v superlego, kjer bo prvič v zgodovini pordenonskega kluba in prvič v Umkovi karieri tudi nastopala. Tudi v prihodnji sezoni bo združil moči s Terpinom.

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