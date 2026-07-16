Prenovljena Sokolova igrišča pripravljena za uporabo

Devinsko-nabrežinska občina je v sredo, 15. julija, obeležila pomemben mejnik za lokalni šport in druženje. Na Sokolovem igrišču so odprli prenovljena prostora za odbojko na mivki in uspešno zaključili projekt, ki je sad sodelovanja med Amaterskim športnim društvom AŠD Sokol, lokalno skupnostjo in občino. Sodobno urejen športni park zdaj ponuja odlične pogoje za rekreacijo in šport.

Igrišči za odbojko na mivki so člani društva zgradili leta 2012 z lastnimi močmi in sta dolga leta odlično opravljali svoje poslanstvo. Vendar so pri AŠD Sokol pod vodstvom predsednika Pavla Vidonija stremeli k temu, da bi svojim članom, mladini in krajanom ponudili še varnejše, sodobnejše in boljše pogoje za rekreacijo in športna tekmovanja. Lani so se sanje o posodobitvi igrišč začele spreminjati v realnost. S pomočjo sredstev iz državnega zaščitnega zakona, namenjenih posodobitvi društvene infrastrukture, so prejeli 40.000 evrov. Ker pa je celotna investicija znašala višji strošek, je AŠD Sokol dodal preostali znesek iz lastnega društvenega proračuna.

Sama gradbena dela so bila izjemno obsežna in tehnično zahtevna. Čeprav so jih nameravali zaključiti že konec maja ali v začetku junija, ko tradicionalno začenjajo poletno sezono, sta iskanje primernih izvajalcev in slabo vreme projekt malce zamaknili. Vendar pa končni rezultat potrjuje besede Pavla Vidonija, ki je izjavil, da je bilo na to čudovito pridobitev vredno malce dlje počakati.

Igrišči bosta odprti vsak dan

Igrišči bosta odprti vsak dan od 17. do 23. ure. Nova, sodobna in energetsko učinkovita razsvetljava pa bo omogočila, da se športno druženje in rekreacija nemoteno nadaljujeta tudi v večernih urah.