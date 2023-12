Mikaela Shiffrin se bliža 100. zmagi v svetovnem pokalu

Američanka Mikeala Shiffrin je zadnja zmagovalka v alpskem smučanju v koledarskem letu 2023. Shiffrin je zmagala na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu v Avstriji z najhitrejšima obema vožnjama. V finalu so nastopile vse tri Slovenke, Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik, ki so na koncu tudi osvojile točke.

Shiffrin je s sijajno finalno vožnjo, z naskokom kar 2,34 sekunde, osvojila 93. zmago v svetovnem pokalu, 56. slalomsko.

Po prvem delu slaloma v Lienzu sta bili na prvih dveh mestih dve Američanki, Paula Moltzan je na drugem mestu za slovito rojakinjo zaostala 1,14 sekunde, Švedinja Anna Swenn Larsson na tretjem pa 1,32 sekunde.

Švedinja ni zdržala pritiska in je v finalu padla z zmagovalnega odra na četrto mesto, Moltzan pa se je povsem ponesrečil finale, saj je po napaki odstopila in ostala brez uvrstitve.

Na stopničke sta skočili Nemka Lena Dürr (+2,34) in Švicarka Michelle Gisin (+2,45), ki sta bili po prvi vožnji na petem oziroma četrtem mestu, a zmage Shiffrin nista mogli ogroziti.

Na zadnji tekmi v letu 2023 so prav vse tri Slovenke končale med najboljšo trideseterico. S tem so vse domače ljubitelje smučanja povabile na 60. Zlato lisico v Kranjsko Goro, kjer bosta 6. in 7. januarja veleslalom in slalom za točke svetovnega pokala.

Slokar je bila po prvem delu preizkušnje 12., v finalu ni zadržala tega izhodišča, leto 2023 pa je končala s 17. mestom (+4.09).

Nekoliko bolje se je na drugi progi znašla Bucik, 23. po prvi vožnji, je v finalu pridobila pet mest in je tekmo končala na 18. mestu (+4,35).

Dvornik si je finalno vožnjo zagotovila z 20. časom prve vožnje, v finalu pa je dosegla končno 23. mesto (+4,83).