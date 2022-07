Minimalni cilj okrepljene Sistiane Sesljan je obstanek

Nogometaši Sistiane Sesljana, ki bodo v prihajajoči sezoni igrali v elitni ligi še s Krasom in Juventino, so v torek začeli priprave na novo sezono. Do prvega uradnega nastopa jih ločuje še dober mesec, zato bodo imeli pod vodstvom novega (potrjenega) trenerja Denisa Godeasa dovolj časa, da se na novo sezono pripravijo na najboljši način. Državni pokal bodo začeli v sredo, 24. avgusta, deset dni kasneje, 4. septembra, pa bo na sporedu prvi krog elitne lige.S športnim vodjo sesljanskega nogometnega kluba Kristjanom Pacorjem smo se pogovorili o novi sezoni, ekipi in ciljih.

Začniva pri ekipi. Ste z opravljenim delom na nogometni tržnici zadovoljni?

Recimo, da je v našem okolju vedno manj igralcev, vsi pa se potegujejo za iste. Zato ni bilo enostavno. Pri Sistiani Sesljanu smo naposled potrdili glavnino lanskega kadra, torej vse nosilce, dodali pa smo le tiste igralce, ki bi nam zagotovili kakovostni skok. K nam prihaja tudi izkušeni Luka Spetič, ki je še lani igral v D-ligi pri Cjarlins Muzane, v matični klub pa se vrača tudi zvezni igralec Herve Mattia Gotter, ki je pri nas igral mladinske lige, nato pa je odšel k Udineseju, lani pa branil barve Tabora iz Sežane. On sodi med igralce letnikov 2003 in 2004, ki po pravilniku morajo prebiti celo tekmo na igrišču, tako da smo v tem dobili pomembno okrepitev.Ekipa je torej sestavljena, zdaj pa je na trenerju Godeasu, da sestavi dobro kemijo, ki bo omogočala zasledovanje dobrih rezultatov.

Kakšni so letošnji cilji? Lani ste se v elitni ligi borili za obstanek.

Glavni cilj je, da ekipa tehnično napreduje. Nimamo rezultatskih ciljev, obstanek pa je vselej minimalni cilj. Ekipo smo po napotkih Godeasa skušali okrepiti, zdaj pa bo treba delati na tem. V primerjavi z lani nismo izgubili na izkušenosti, saj je Carlija zamenjal Spetič. Tudi srednja starost tako ostaja približno enaka lanski.

Več v današnji tiskani izdaji Primorskega dnevnika