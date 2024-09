Mlada švicarska kolesarka Muriel Furrer je umrla

18-letna švicarska kolesarka Muriel Furrer, ki se je včeraj hudo poškodovala na cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu, je danes umrla. Njeno zdravstveno stanje je bilo kritično. Na tekmi mladink je padla in utrpela hudo poškodbo možganov. Do nesreče je prišlo v gozdu na severni strani Züriškega jezera. Kot kaže, ni nihče prisostvoval nesreči in odgovorni še zbirajo informacije o padcu.

Muriel Furrer je bila švicarska podprvakinja v cestni dirki in vožnji na čas. Na državnem prvenstvu je osvojila srebrno medaljo v ciklokrosu in bronasto medaljo v tekmovanju z gorskimi kolesi.