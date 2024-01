»Mladi, slovenščina in odborniki«

Na enostavno uvodno vprašanje, kakšno je zdravstveno stanje društva, je predsednik ŠD Sovodnje Ladi Tomsič odgovoril zelo artikulirano.

»Da bom dovolj jasen, bom razdelil odgovor na tri dele: finančno stanje, društvene dejavnosti in odbor,« je začel predsednik in nekdanji nogometaš belo-modrih.

Prosim, začnimo pri financah ...

Društvo je finančno zdravo in nima dolgov. Poudariti moram, da smo zelo pozorni in doslej se še nismo spustili v tvegane investicije. Nekako se držimo načel prejšnjega vodstva, ko je društvu predsedoval Zdravko Custrin, ki je bil zelo pozoren na društveno blagajno.

Kaj pa glede športne dejavnosti?

Nekoč smo imeli celotno mladinsko piramido. Zdaj pa zaradi različnih razlogov, pa ne samo zaradi demografskega padca, imamo dve mladinski ekipi: U8 in U13 (skupno nekaj manj kot trideset otrok). Žal nismo uspeli sestaviti ekipe U11, tako da smo otroke napotili k Juventini v Štandrež. Nekateri pa so se odločili, da igrajo za mirensko Adrio. V Mirnu so tudi nekateri fantje U15, U17 in U19. V lanski sezoni smo skušali nekaj skupnega ustvariti z goriško Azzurro, a naposled je vse splavalo po vodi. Z Adrio iz Mirna pa sodelujemo zelo korektno. Na mirenski umetni travi dvakrat tedensko trenira tudi članska ekipa.

Zakaj se bo članska ekipa tudi letos borila le za obstanek?

Ne vem. Letos smo vsi upali, da se bomo borili za zgornji del lestvice, a zaradi raznoraznih težav se bomo do konca sezone borili za obstanek v 1. amaterski ligi. Letos bo namreč izpadlo kar šest ekip in mi smo še na prepihu. Moram priznati, da pogrešam več borbenosti in tako imenovane športne ihte.