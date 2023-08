»Mlajši in manj izkušeni, vseeno pa ciljamo na zgornjo polovico lestvice«

Nogometaši Sistiane Sesljana so v ponedeljek začeli priprave na novo sezono v elitni ligi. Na klopi »delfinov« ostaja potrjeni trener Denis Godeas, ki je ekipo iz Vižovelj v minuli sezoni popeljal do zelo solidnega 7. mesta.

Kateri so cilji in pričakovanja za letošnjo sezono?

Cilj kluba je gotovo miren obstanek v ligi, tako kot v minuli sezoni. Za nami je dobra sezona, saj smo s 7. mestom celo presegli začetna pričakovanja. Glavna težava pa je v tem, da smo izgubili nekaj nosilcev, ki so jih nadomestili mladi igralci letnikov 2004, 2005 in 2006. To se bo poznalo predvsem na izkušnjah, vseeno pa želimo ohraniti mesto v zgornji polovici lestvice. Zavedamo pa se, da ne bo enostavno in da bo konkurenca ostra.

V čem bo pravzaprav ekipa različna od lanske?

Kot sem že omenil, nam bodo primanjkovale predvsem izkušnje. Izgubili smo Colonno, Zlatiča in Madotta, medtem ko David Colja še čaka na operacijo kolena in bo izgubil večji del sezone. Mladi, ki so jih nadomestili, so talentirani, a ne moremo pričakovati, da se bodo takoj znašli v elitni ligi. Potrebovali bodo nekaj časa, a verjamem, da lahko med sezono veliko napredujemo. Biti moramo potrpežljivi.

Kakšna bo raven letošnje elitne lige?

Prvenstvo bo težje od lanskega. Ekip bo manj, zato bo konkurenca bolj strnjena. Morebitna prisotnost Pordenoneja bi lahko premešal karte pri vrhu. Naši neposredni tekmeci vsaj na papirju niso veliko spremenili svojih ekip, a zadnjo besedo ima vedno igrišče.

V planu imate več pripravljalnih tekem, med temi tudi dvoboj proti Triestini 16. avgusta v Vižovljah (začetek ob 18.30).

Tako je. Z izjemo prvega tedna priprav bomo vsak konec tedna odigrali eno pripravljalno tekmo, tako da bomo na uvodnih tekmah pokala elitne lige v čim boljši formi. Zdaj še nismo v popolni postavi, saj so nekateri fantje še na dopustu, a je to nekaj običajnega v tem obdobju.