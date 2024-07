Na danskih šolah v Nemčiji samo danske zastave

Severna Nemčija. Tam nekje na meji z Dansko. Nekako tako. Kje so pravzaprav nastanjene Žile? Hotel Des Nordens, v katerem je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nekaj dni preživel tudi ameriški predsednik Richard Nixon (prav tisti od afere Watergate, eden najhujših političnih škandalov v ameriški zgodovini ) je le lučaj od dansko-nemške meje. Flensburg je za Kielom in Lübeckom tretje največje mesto v Schleswig-Holsteinu. Tu smo že na Jutlandskem polotoku, ki ga obdajata Baltik in Severno morje. Zaradi tega so letošnjo Europeado poimenovali Med morjema (Between the Seas).

Prehod čez nemško-dansko mejo je (skoraj) prost. Podobno kot pri nas, na meji med Italijo in Slovenijo, sta obe državi uvedli v zadnjih mesecih kontrolo. Nemci so bolj popustljivi. Pravzaprav so le na dan nogometnega dansko-nemškega dvoboja na Euro 2024 strožje kontrolirali danske avtomobile. V smeri proti Danski pa je danska policija stalno prisotna. Peščev in kolesarjev pa le niso kontrolirali. Ker je življenje na Danskem dražje, prihajajo Danci po »špežo« v Nemčijo. Predvsem alkoholne pijače. Pa ne samo. Veliko je čezmejnih delavcev, tako danskih kot nemških, ki se vsak dan vozijo v obe smeri. Danska prestolnica Kobenhavn ni prav blizu. Od Flensburga je z avtomobilom od tri do štiri ure. Dve do Hamburga.

Na območju južnega Jutlanda poleg Nemcev in Dancev živijo tudi Severni Frizijci. Ti so naseljeni predvsem na zahodnem delu, na polotoku Nordstrand (severnofrizijsko Noordströön). Teh je okrog deset tisoč in nastopajo s svojo ekipo na letošnji Europeadi. Dancev v Nemčiji je okrog 50 tisoč in so ekonomsko zelo močni. So tudi ena izmed redkih manjšin, ki v zadnjih desetletjih številčno raste. Danci v Nemčiji zelo radi uporabljajo svoje simbole. Danska zastava je izpostavljena na vseh območjih, kjer so organizacije, šole ter športna društva danske manjšine. Zanimivo nje, da ob danski zastavi ni nemške. Čisto nasprotno pa je na Danskem, kjer so Nemci nekoliko bolj zadržani, saj Danci še niso pozabili, da so jih nemške čete aprila 1940 napadle in zasedle v tako imenovani »šesturni vojni«, kolikor je trajal spopad. Napad je bil uvod v invazijo na Norveško, oba dogodka pa sta bila del operacije Weserübung.

Pa še zanimivost, glede evropskega nogometnega prvenstva in sobotne tekme med Dansko in Nemčijo. Za koga so navijali Danci iz Nemčije. V hotelu, ki je last danske družine, je bilo kar nekaj danskih zastav, čeprav tudi kaka nemška. Natakar, Danec iz Nemčije, je navijal za ... Dance.