Na državnem prvenstvu Cico se obetajo stopničke

FOLLONICA – V nedeljo se bo v Follonici zaključilo državno prvenstvo v olimpijskih razredih Cico, na katerem nastopa kar osem članov slovenskih društev. Če so se prva dva dni jadralci morali boriti z močnim vetrom in valom, pa so včeraj obstali (skoraj dobesedno) na kopnem, saj je prevladalo brezveterje. Tekmovalci vseh razredov so zaman čakali na boljše vetrovne razmere, tako da so tudi po tretjem dnevu obveljali petkovi rezultati.

Najboljše izhodišče za uvrstitev na stopničke imata po osmih plovih ženski posadki v razredu 49erFx Jana Germani (Sirena) in Carlotta Omari (Fiamme Gialle in Sirena). Germanijeva je v navezi z Giorgio Bertuzzi na prvem mestu. Tretji absolutno, sicer drugi najboljši Italijanki sta Tržačanki Carlotta Omani in Matilda Distefano (STV). Na petem mestu med italijanskimi posadkami sta mladinca Jan Pernarčič (Čupa) in Tinej Sterni (Sirena).

V razredu 470 je konkurenca zelo ostra in mednarodna. Sirenina jadralka Cecilia Fedel je v mešani posadki s krmarjem Francescom Crichuittijem (Pietas Julia) po dveh dneh in sedmih plovih na 18. mestu. V isti konkurenci priložnostno tekmujeta tudi Sirenina jadralca Miran Guštin in Giulio Trani, ki sta 23.

TPK Sirena je namreč za čim višje klubsko uvrstitev vpoklicala na državno prvenstvo lepo število tekmovalcev. Med laserji radial se bori še mlada Gaja Pelà, ki je med 41 jadralkami na 33. mestu, med laserji standard pa vodi Tržačan Alessio Spadoni, ki tekmuje za klub Canottieri Aniene, je pa tudi član Sirene.