Na mladinskem SP v Bolgariji se je Rado Kalc dobro odrezal

Član orientacijske sekcije AŠZ Gaja Rado Kalc je med 9. in 16. septembrom nastopil na svetovnem prvenstvu v kolesarski orientaciji. Tekmovanje je potekalo v kraju Šumen v severovzhodni Bolgariji. Kot član italijanske mladinske reprezentance je tekmoval v kategoriji M20.

Čeprav je Kalc star šele 16 let, se je na SP dobro odrezal. Mladi Kontovelec je bil najboljši na tekmi s skupinskim startom, na kateri je zasedel 13. mesto. Za zmagovalcem Augustinom Leclereom je zaostal 9 minut in 13 sekund. Dan prej je na sprinterski preizkušnji zasedel 33. mesto, potem ko je zagrešil nekaj odvečnih tehničnih napak. Na tekmi na srednji razdalji je bil kljub padcu 26., rahli pretres možganov in bolečine pa so vplivale na Kalčev nastop na sklepni tekmi na dolgi razdalji, na kateri je zasedel 23. mesto.

Nastja Ferluga druga na DP na dolgi razdalji v kategoriji W20

Na prelazu San Pellegrino pa je minuli konec tedna potekalo državno prvenstvo v orienteeringu za štafete in na dolgi razdalji posamično. V štafetni preizkušnji je Gajina moška ekipa (Rado Kalc, Matej Ferluga, Giorgia Sessi) zasedla 4. mesto v kategoriji M17, medtem ko je bila Nastja Ferluga s sotekmovalcema iz kluba Punto K osma v kategoriji M20. Gajina tekmovalka je bila nato druga v posamični preizkušnji na dolgi razdalji (6600 m, 250 m višinske razlike) v kategoriji W20. Le za 20 sekund je zaostala za zmagovalko Nicole Riz. Med M17 je bil Rado Kalc 13., Matej Ferluga pa 14.