Na nogometni tekmi zvezd zbrali 3,5 milijona evrov za žrtve poplav

Nogometni zvezdniki na čelu s predsednikom Evropske nogometne zveze Uefe Aleksandrom Čeferinom, ki je bil pobudnik akcije, so v Stožicah igrali dobrodelno tekmo za žrtve avgustovskih poplav v Sloveniji. Na razprodanem stadionu je po enajstmetrovkah slavila modra ekipa s 5:4. Skupno so na tekmi zbrali nekaj več kot 3,5 milijona evrov.

»Želel bi se zahvaliti vsem, ki so pomagali, vsem, ki so kupili karte, vsem, ki so darovali, predvsem pa vsem prijateljem na tekmi,» je pred 16.000 glavo množico na uvodu dogodka povedal Čeferin.

Sledila je predstavitev sodelujočih nogometašev, ki je bila prežeta s simboliko, saj so zvezdniki na zelenico prišli v spremstvu otrok iz mengeškega vrtca, ki so jih v času avgustovskih poplav morali rešiti gasilci. Posnetki reševanja, ko so gasilci otroke nosili v rokah skozi visoko vodo, so v Sloveniji postali ena od podob solidarnosti v času vodne ujme.

Na tekmi, ki je trajala dvakrat po 30 minut, so se na stožiški zelenici predstavili številni zvezdniki nogometnega sveta, na tribunah pa je bilo tudi 1600 predstavnikov civilne zaščite, gasilcev in vojakov, ki so avgusta pomagali prizadetim v poplavah.

V modri ekipi, ki jo je vodil selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, so bili Gianluigi Buffon, kapetan Paolo Maldini, Eric Abidal, Vedran Ćorluka, presenečenje Zlatan Ibrahimović (ta je sprva namesto Maldinija nosil kapetanski trak), Javier Zanetti, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Clarence Seedorf, Miran Pavlin, Predrag Mijatović, Miroslav Klose, Dimitar Berbatov, Boštjan Cesar, Levan Kobiašvili, Milivoje Novaković in Marcos Tavares.

V rdeči ekipi, ki jo je vodil legendarni italijanski strateg Fabio Capello, pa so igrali David James, Dario Srna, Nemanja Vidić, Mikael Silvestre, Branko Ilić, Aljoša Asanović, Robert Pires, kapetan Luis Figo, Oliver Bierhoff, Andrej Ševčenko, Milenko Aćimović, Hamit Altintop, Mišo Brečko, Bojan Jokić, Robert Koren, Dejan Savičević, Mario Mandžukić, Giorgios Karagunis in Ivica Olić.

Na veselje navijačev je prvi zadel Ibrahimović, a je bil zadetek tako kot poznejši Bierhoffov razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Je pa v 21. minuti z bele pike regularen zadetek za rdeče dosegel Ševčenko.

V 46. minuti je prav tako z enajstmetrovke izid poravnal Ibrahimović, nogometaš z največjim aplavzom med vsemi. Po koncu so sledili še streli z enajstih metrov, po katerih je slavila modra zasedba z najboljšim igralcem tekme, Buffonom, ki je tudi obranil en kazenski strel.

»Hvala vsem od ideje do organizatorjev, fantastičnih gledalcev, vseh, tudi velikih zvezdnikov svetovnega nogometa, da je vsak dal nek svoj pečat, da so se zbrala sredstva, ki bodo prišla še kako prav. Še nekaj takih tekem bi bilo treba, da bi vsaj malo pomagali, ampak videlo se je spet, da Slovenija zmore stopiti skupaj,» je po tekmi povedal Kek in se ozrl tudi na ekipo, ki jo je vodil.

»To je bil privilegij, veliko spoštovanje. Ampak saj ste videli. Nekateri mogoče s kakšnim gramom preveč, nekateri z malo manj lasmi, ampak bila je volja in še en dokaz, kako veliki mojstri nogometa so bili in še vedno so. Hvala vsem, da so prišli,» je dodal.

Aćimović, nekdanji slovenski reprezentant, zdaj pa selektor izbrane vrste do 21 let, pa je dodal: »Res fantastično. Ti igralci so krojili mojo kariero. Z nekaterimi sem igral, proti nekaterim tudi. Ampak to so bili ‘top’ igralci. Gledalci so uživali, da so jih videli v živo. Mislim, da je bil dogodek res izjemen, ampak brez predsednika Aleksandra Čeferina si česa takega ne moremo zamisliti. Čestitke njemu, občinstvu in vsem, ki so pomagali pri tem.«

Ob polčasu tekme, pred katero se je z dobrimi željami prek videoposnetka oglasil tudi legendarni Brazilec Ronaldo, so dogodek popestrili tudi glasbeni gosti, med njimi Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Hamo in Peter Dekleva (Hamo & Tribute 2 Love), Zoran Predin ter skupina King Foo.

Celoten izkupiček v znesku 3.512.031,34 evrov od prodanih vstopnic in prejetih SMS donacij bo namenjen žrtvam poplav. Tekma pa je po besedah organizatorjev bila predvajana v več kot 100 državah sveta.