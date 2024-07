»Profesionalec si še preden stopiš na profesionalno pot«

»Profesionalen odbojkar postaneš še preden stopiš na profesionalno pot, saj moraš pravi pristop imeti že na amaterski ravni, ko nastopaš za domače društvo: prisotnost na treningih, resnost, požrtvovalnost, skrb za svoje telo in velik trud so edini elementi, ki lahko privedejo do uspeha na športni ravni,« so z enim glasom dejali Jernej Terpin, Mitja Pahor in Sandi Persoglia, trije poklicni odbojkarji, ki so svojo igralsko pot začeli pri goriški Olympiji. Športniki so v četrtek bili gosti sklepnega večera poletnega niza Srečanj pod lipami v organizaciji Krožka Anton Gregorčič, Kulturnega centra Lojze Bratuž in Skupnosti družin Sončnica. Za vse tri je bil to pravi povratek domov, saj je srečanje potekalo ravno pred telovadnico Olympije, kjer so se prvič dotaknili odbojkarske žoge. Med pogovorom, ki ga je vodil Simon Cotič, je poleg vsakdana profesionalnega športnika večkrat prišla na dan povezanost na slovenstvo in na domače kraje.

Ob športnih anekdotah je bilo tudi veliko časa za spomine na mlada leta, na trenerje in odbornike, ki so svojim delom sploh omogočili, da so se mladi igralci prelevili v profesionalce. Lucio Battisti, Ivan Markič, Rajko Petejan, Zoran Jerončič in Fabrizio Marchesini so bila le nekatera imena domačih trenerjev, ki so jih Terpin, Pahor in Persoglia po vrsti omenili, vsi trije pa so se zahvalili Andreju Vogriču, pravemu faktotumu Olympije, ki je srečanje seveda spremljal v prvi vrsti.

Spregovorili so tudi o odnosih v klubu in ekipi in tudi o SloVolleyu, ki ga v B-ligi čaka nelahka pot. »Za višje cilje pa bi bila potrebna določena struktura: treba je začeti razmišljati kot podjetje, v katerem so jasne vloge in ki kot tako lahko tudi raste. Treba je imeti podlago mladinskih ekip in primeren kader. Tako so na primer storili v Prati in se prebili do A2 lige,« je pritrdil Terpin.