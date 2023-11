»Na Opčinah in v Trstu bo mrgolelo opazovalcev iz lige NBA«

Danes se bo s tekmo Baskonia – Orange1 Bassano ob 15. uri v telovadnici v Ulici Alpini na Opčinah začel mednarodni košarkarski turnir Zudek No Borders Euro Cup 2023 za starostno skupino U16 v organizaciji ŠZ Jadran.

Ob 19. uri se bo v openski telovadnici predstavila tudi lokalna selekcija Jadran & Trieste Stars, ki jo vodi priznani tržaški trener ter strokovnjak Matteo Boniciolli.

Ali ste pripravljeni na izziv? Te dni se boste pomerili z najboljšimi košarkarskimi klubi v Evropi.

Prav gotovo smo pripravljeni. Oziroma: dobro se zavedamo, da bo naloga izjemno težka. A fantje se zavedajo, da se bodo te dni kosali z najboljšimi vrstni na Stari celini. Lahko bodo okusili, kaj je vrhunska košarka. Zanje in tudi zame bo ta, tako ali drugače, zelo lepa izkušnja.

Še nekaj bi dodal.

Prosim.

Rad bi se zahvalil Borisu Vitezu, ki mi je zaupal vodenje te selekcije. To mi je zelo v čast. Pa tudi vsem tržaškim klubom, ki zgledno in tesno sodelujejo pri sestavi te ekipe. Poleg Jadrana so to še tržaška Azzurra, San Vito in Pallacanestro Trieste. Kar se pa tiče današnje uvodne tekme s Cedevito Olimpijo, žal ne bom imel na razpolago Ignjatovića in Martuccija, ki sta lažje poškodovana.

Kdo so favoriti?

Resnici na ljubo ne poznam natančno vseh ekip, a verjamem, da so vsi klubi izjemno močni, saj bomo videli na delu najboljše evropske košarkarske šole.

Daljši intervju z Boniciollijem lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika

ANAŠNJI SPORED (vse tekme na Opčinah)

15.00 Baskonia – Orange1 Bassano

17.00 Armani Milano – Bayern Munchen

19.00 Jadran & Trieste Stars – Cedevita Olimpija

21.00 Real Madrid – Partizan Beograd