Na Opčinah prvič evropsko in državno kotalkarsko prvenstvo

Pokrito kotalkališče, ki ga na openskem Pikelcu upravlja športno društvo Polet, postaja vse bolj epicenter ne samo državnega, ampak tudi evropskega ter svetovnega kotalkanja. Največ zaslug za to ima seveda openski športni klub, ki že vrsto let organizira vrhunska športna tekmovanja.

»Najprej so nam zaupali svetovni pokal. Prihodnje leto smo si prvič izborili državno prvenstvo, ki bo konec junija in začetek julija, nato pa še evropsko prvenstvo, ki naj bi bilo na sporedu konec avgusta in začetek septembra,« je včeraj povedal trener in ena izmed duš Poleta Mojmir Kokorovec, ki je še dodal: »Pikelc so izbrali, ker izpolnjujemo vse tehnične in tehnološke pogoje, od velikosti kotalkališča do megaekranov in tako dalje.«

Svetovna kotalkarska zveza World Skate International je medtem določila datum svetovnega pokala, ki bo od 9. do 18. maja na Opčinah. Prva tekmovanja pa se bodo na Pikelcu začela že konec januarja, ko bo 25. in 26. na sporedu pokrajinsko prvenstvo. Aprila pa bo Pikelc gostil še deželno prvenstvo.