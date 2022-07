Na prvenstvih je zmanjkala tekma z Rusijo ...

Italijanske odbojkaske mladinske izbrane vrste so na letošnjih štirih evropskih prvenstvih – U17 in U21 ženske in U18 in U22 moški – odnesle prav toliko prvih mest. O uspehih smo se želeli pogovoriti z Luco Milocco, zdajšnjim trenerjem ženskih odbojkarskih ekip pri sovodenjski Soči. Izbira ni padla naključno, Milocco najbrž že več let sodeluje tudi v treneski ekipi mladinskih ruskih reprezentanc in je z različnimi generacijami mladink osvojil dvanajst mladinskih mednarodnih uspehov. Trener, doma v zaselku Škrlje pri Sovodnjah, pa je letos moral evropska prvenstva spremljati s kavča, saj so po ruski agresiji Ukrajine vsi ruski športniki ostali brez mednarodnih nastopov. Rusije od konca februarja dalje ni na uradnih tekmovanjih, ruske odbojkarice in odbojkarji pa so bili seveda tudi ob nastope na mladinskih prvenstvih.

Ste se sodelovanju z reprezentanco letos odrekli zaradi nastale situacije?

Ne, vodim jih, a od doma. Pripravljam jim kondicijske treninge in pripravljam videoanalize. Delam pa od doma, ker nisem pridobil vizuma.

Delo reprezentanc se torej ni prekinilo?

Seveda ne. Reprezentančna ekipa U17, s katero sodelujem, redno trenira, odigrala je tudi turnir z Belorusijo, zdaj pa jo čakajo še drugi nastopi. Tudi ostale ekipe redno trenirajo. Vse mladinske reprezentance bodo še letos igrale po en turnir v mestih, v katerih bi morali gostovati moško svetovno prvenstvo, a so ga po agresiji prenesli na Poljsko in Slovenijo.

Če bi Rusija nastopala na mladinskih prvenstvih, bi morebiti Italija ne slavila v štirih kategorijah – v ženskih U17 in U21 ter moških U18 in U22?

Težko rečem. Lahko pa potrdim, da bi bilo zagotovo zanimivo, če bi igrali tudi ruski odbojkarji in odbojkarice. Tekma proti Rusiji je pač povsod zmanjkala.

Vseeno je Italija dokazala, da je zdaj v vseh kategorijah zelo dobra. Od kod ti rezultati?

V prvenstvu U17, ki sem ga podrobno spremljal, je sicer Italija slavila šele po 21 letih. V tem obdobju je prevladovala Rusija, ki bi letos tudi branila lanski naslov U16 (z zlato kolajno se je okitil tudi Milocco, op.a.), in Turčija. Letos so bile turške odbojkarice druge, igrale pa so v okrnjeni postavi brez standardne krilne napadalke in korektorice. Slovenija je bila osma, a res škoda, saj ji je za polfinale zmanjkal le niz. Prihodnje leto bo EYOF v Mariboru, kjer bodo imele spet priložnost, da se izkažejo.

V Italiji sicer dobro delajo z mladimi. Tu podpirajo zgodnejše prehode, tako da če je mlajša odbojkarica dovolj dobra, bo igrala v višji kategoriji, s tem pa prepustila svoje mesto v nižji kategoriji kateri drugi. In tako mlade nabirajo prepotrebne izkušnje. V Rusiji pa se dela na primer ločeno po letnikih.

Obenem pa italijanska zveza veliko vlaga v mlade. Tu so Club Italia in nekaj drugih mladinskih centrov, kjer delajo zelo dobro. Veliko ekip U16 in U17 že igra v B-ligi, nekatere tudi v A2-ligi, kjer se mlade veliko naučijo in zato lažje igrajo na mladinski ravni.