Na regati Go to Barcolana from Slovenia je motivacija na višku

Pestro dogajanje na morju v Tržaškem zalivu bo jutri dopolnjevala tudi transferna regata Go to Barcolana from Slovenia by I feel Slovenia, ki jo TPKSirena in SVBG v sodelovanju z ZSŠDIin z glavnim pokroviteljstvom Slovenske turistične organizacije (STO) prirejajo že osmič. Start bo v Izoli, cilj pa v Trstu. V Izoli, kjer sodelujejo z JKBurjo, bodo ob 10.45 startale monotipne jadrnice L40, ob 11. uri pa preostala flota.

Predsednik TPKSirena Igor Filipcic, kaj napovedujejo vremenoslovci za jutri?

Tako kot v nedeljo naj bi prevladoval šibak veter. Navadno kaj več zapiha po Izoli, manj vetra pa bo ob prihodu v Trst.

Koliko jadrnic pričakujete na startu?

Okrog 40. Glavnina so slovenske jadrnice, nekaj je hrvaških in avstrijskih, stalni gostje so tudi nekatere jadrnice Sirene in Čupe, na startu pa bo tudi Maxi Jena Črnogorca Miloša Radonjića, ki brani lansko zmago. Zanimivo je, da so vsi udeleženci vedno tudi zelo motivirani ne glede na velikost jadrnice. To nas veseli.

Ima regata možnost razvoja?

Število slovenskih jadrnic je omejeno, tako da tu nimamo veliko manevrskega prostora. Lahko bi regato bolj promovirali med Hrvati, morda bo postala zanimiva tudi za Avstrijce, ki si na slovensko-hrvaški obali najamejo jadrnice. Gre vsekakor za zanimivo regato, tudi najboljši jadrajo po dve uri.