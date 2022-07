Na slovenski obali deluje čezmejna ekipa umetnostnega plavanja

Na Goriškem je izbira prehoda meje pri izbiri športne panoge, ki jo slovenski klubi v Italiji ne ponujajo, že stalnica, zanimivo zgodbo pa pišejo tudi slovenske tržaške umetnostne plavalke. Potem ko je tragična nesreča odvzela življenje trenerki Barbari Durante, ki je trenirala skupino deklet v Barkovljah, so mlade plavalke zaman iskale nov dom na Tržaškem. Odločile so se, da poiščejo novo okolje čez mejo in ga dobile pri koprskem klubu SyncSwim. Tako se je celotna barkovljanska ekipa, ki je trenirala pod okriljem kluba Vigili del Fuoco, preselila na slovensko Obalo, kjer nadaljuje v izbrani športni panogi svojo pot. Med dekleti so tudi tri slovenske umetnostne plavalke, dijakinja liceja Prešeren Matilde Počkaj, Sofia Bello, ki obiskuje licej Petrarca, in dijakinja Zoisa Chiara Raffaele.

V Kopru je pod vodstvom Portorožanke Neje Šimon tako nastala združena ekipa slovenske obale, Trsta in zaledja. Dekleta so konec maja nastopile na 7. državnem prvenstvu v umetnostnem plavanju Plavalne zveze Slovenije v bazenu Fakultete za šport Univerze, kjer so se z dvema ekipama uvrstile na 2. in 3. mesto v prostih sestavah skupin - kombinacijah v absolutni konkurenci. Ekipi so sestavljale: Matilde Počkaj, Sofia Bello, Chiara Raffaele, Vittoria Cannata, Stefania in Francesca Denti di Pirajno, Margherita Sanson, Emma Pitacco in Alyssa Leonore Maizinger. V prostih sestavah v paru sta Matilde Počkaj in Vittoria Cannata osvojili odlično 3. mesto med U18.

Kadetinje (U15) in mladinke (U18) slovensko, italijansko in mešano govoreče se družijo v ustvarjalnosti in ljubezni do vode in sinhronega plavanja že od 2015 na rednih treningih na olimpijskem bazenu v Kopru in v Žusterni, kjer deluje klub umetnostnega plavanja SyncSwim.

Klub od vsega začetka vključuje dekleta mešanih narodnosti, te obiskujejo šole bodisi z italijanskim ali slovenskim učnim jezikom, vendar pri skupnem plavanju, ustvarjanju in razvijanju koreografij je to le spodbuda. Tekmovalna želja deklet, da bi skupaj kot tim nastopile na tekmi in posegle po kakšnem odličju se je kalila že od sezone 2019. Kljub pandemiji, omejitvam v športu in vsakdanjem življenju jim je to v Ljubljani le uspelo.