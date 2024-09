Na Stadionu 1. maja jubilejni 30. Memorial Boris Tavčar

Danes in jutri bo v dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja na vrsti jubilejna 30. izvedba Memoriala Boris Tavčar, ki ga prireja AKK Bor v sodelovanju z družino prerano preminulega mladega Borovega košarkarja in trenerja ter ZSŠDI. Na turnirju bodo nastopale štiri slovenske tržaške ekipe, ki nastopajo v deželnih ligah. V današnjih polfinalnih se bodo pomerili Kontovel in Breg (ob 18.30) ter domači Bor Radenska in Sokol (ob 20.30). Jutri ob 18.30 bo na sporedu tekma za 3. mesto, ob 20.30 pa finale s sklepnim nagrajevanjem.