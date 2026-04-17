V znamenju kontinuitete

Olimpijski komite Slovenije, združenje športnih zvez (OKS) bo imel volilno skupščino prihodnji teden, 21. aprila, v Ljubljani. Za predsednika je za mandatno obdobje 2026-2030 le en kandidat, dosedanji prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja 67-letni Franjo Bobinac. Tudi za podpredsedniška mesta za posamezna področja ni tekmecev edinim kandidatom. »To, da nimam protikandidata, lahko jemljemo tudi kot podporo našemu skupnemu dosedanjemu delu v zadnjih štirih letih,« je na seji izvršnega odbora ocenil Bobinac.

Izpostavil je, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov evrov. V tem obdobju je šport prišel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.